ALTENKIRCHEN – Festliche Klänge zum 1. Advent – Kreismusikschule begeistert mit stimmungsvollem Weihnachtskonzert

Mit einem musikalischen Auftakt voller Wärme und Vorfreude auf die Weihnachtszeit eröffnete die Kreismusikschule Altenkirchen am vergangenen Sonntag die Adventssaison. Im voll besetzten Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung präsentierten Schülerinnen und Schüler der Gesangsklasse von Laura Zaydowicz, unterstützt von zahlreichen Instrumentalschülerinnen und -schülern sowie Kolleginnen und Kollegen, ein vielseitiges Weihnachtskonzert, das großen Zuspruch fand.

Von klassischen Werken bis hin zu modernen Popstücken bot das Programm eine beeindruckende stilistische Bandbreite. Bereits die ersten Beiträge sorgten für eine festliche Atmosphäre, die sich im Laufe des Abends immer weiter verdichtete. Die Kreismusikschule zeigte sich einmal mehr als lebendige musikalische Gemeinschaft: Besonders erfreulich war der Einsatz vieler junger Musikerinnen und Musiker, die geschickt in verschiedene Ensembles eingebunden wurden und mit sichtbarer Spielfreude auftraten.

Zu hören waren unter anderem beliebte Weihnachtsklassiker wie „Mary’s Boychild“, „Have yourself a merry little christmas“, „Driving home for christmas“, „Snowman“ sowie schwungvolle Evergreens wie „All I want for christmas“, „Fröhliche Weihnacht“ und „Feliz Navidad“. Auch der zeitlose Hit „White christmas“ durfte im stimmungsvollen Repertoire nicht fehlen.

Die Darbietungen spiegelten nicht nur das musikalische Können der Schülerinnen und Schüler wider, sondern auch ihre Freude am gemeinsamen Musizieren. Das Publikum honorierte dies mit herzlichem Applaus.

Ein besonderer Höhepunkt bildete der gemeinsame Abschluss: Zu „Stille Nacht“ wurde das Publikum eingeladen mitzusingen – ein Moment, der den Saal in eine fast andächtige Ruhe und gleichzeitig warmen Zusammenhalt tauchte. Das Konzert bot so eine wunderbare Gelegenheit, inmitten der vorweihnachtlichen Betriebsamkeit innezuhalten und den 1. Advent musikalisch zu genießen.