ALTENKIRCHEN – Verstärkung im Pflegeteam und neue Perspektiven beim ambulanten DRK-PflegeService

Die langjährige stellvertretende Pflegedienstleitung Renate Mergardt (l.) hat ganz aktuell die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung (PDL) erfolgreich absolviert und übernimmt ab sofort die Leitung des ambulanten Pflegedienstes des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen. „Dieser Schritt stärkt nicht nur die Qualität unserer Arbeit, sondern sichert auch die Zukunft unserer Einrichtung innerhalb der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld.“, freut sich Marcell Brenner, Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen.

Gleichzeitig begrüßt das DRK in Altenkirchen eine neue stellv. Pflegedienstleitung. Kristinemay Engel (r.) übernimmt diese Aufgabe ab sofort. Weiterhin beginnt sie ab Juni die Weiterbildung zur Praxisanleiterin, so dass der DRK-Kreisverband künftig nicht nur im Rettungsdienst, sondern dann auch in der Alten- und Krankenpflege regelmäßig selbst ausbilden kann. „Damit schafft der DRK-Kreisverband künftig die Grundlage, Nachwuchs in den Pflegeberufen aktiv selbst zu gewinnen und zu fördern, um so gemeinsam die Pflege von morgen zu gestalten.“, so die neue PDL Renate Mergardt. „Fertig ausgebildete Pflegefachkräfte, die sich beruflich verändern möchten, sind in unserem Pflegeteam auch weiterhin herzlich willkommen!“ Foto: Martina Drebitz, DRK-KV Altenkirchen