ALTENKIRCHEN – SPORTING Taekwondo triumphiert in der Mannschaftswertung trotz kleiner Teamgröße

Ein beeindruckender Erfolg für SPORTING Taekwondo: Mit einer starken Teamleistung sicherten sich die Athletinnen und Athleten den ersten Platz in der Mannschaftswertung – und das gegen deutlich größere Teams. Der Erfolg unterstreicht einmal mehr, dass Qualität, Zusammenhalt und gezielte Vorbereitung oft entscheidender sind als reine Teamgröße.

Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse in den einzelnen Kategorien. In der ersten Platzierung überzeugten Jonathan Möller, Seyma Turhan, Nisa Turhan, Sinan Kiran und Savelij Hermann mit starken Leistungen und sicherten wichtige Punkte für das Gesamtergebnis. Auch auf dem zweiten Platz zeigte das Team große Breite: Silas Anel-Fernandez, Annemarie Möller, Maira Sand und Nikita Schatt trugen maßgeblich zum Triumph bei.

Vor Ort wurde das Team von Trainer Eugen Kiefer betreut, der seine Sportlerinnen und Sportler optimal auf den Wettkampf eingestellt hatte und sie während des gesamten Turniers unterstützte. Eine besondere Rolle nahm zudem Silas Anel-Fernandez ein: Neben seinem Einsatz als Kämpfer engagierte er sich zusätzlich als Hilfscoach und unterstützte das Team auch abseits der Matte – ein Einsatz, der den starken Teamgeist des Vereins widerspiegelt.

Der Erfolg von SPORTING Taekwondo zeigt eindrucksvoll, was mit Leidenschaft, Disziplin und Zusammenhalt möglich ist. Gegen zahlenmäßig überlegene Konkurrenz setzte sich das Team durch und bewies, dass es zu den Top-Adressen im Taekwondo gehört. Infos zum nächsten Anfängerkurse für Kinder ab 4 Jahren: 0160 94504797 www.sporting-taekwondo.de