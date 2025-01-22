ALTENKIRCHEN – SPD-Kreistagsfraktion begrüßt neue Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie Altenkirchen

Die SPD-Kreistagsfraktion im Landkreis Altenkirchen begrüßt die Berufung von Dr. Martina Schmitt zur neuen Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) am Diakonie-Klinikum Altenkirchen. Nach Monaten der Verunsicherung um die Zukunft der Einrichtung ist dies ein wichtiges und positives Signal für den die medizinische Versorgung in der Region.

Die Fraktion hatte sich wiederholt für den Erhalt und die dauerhafte Sicherstellung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung im Landkreis eingesetzt und den Landrat sowie die Diakonie als Träger der Einrichtung zu Transparenz und aktivem Handeln aufgefordert. Mit der Neubesetzung der Leitungsposition wird nun aus Sicht der Fraktion ein zentraler Baustein für die Stabilisierung der Einrichtung geschaffen.

Dr. Martina Schmitt bringt nach Angaben der Diakonie langjährige Erfahrung in leitenden Positionen sowie eine breite fachliche Expertise mit, unter anderem aus ihrer Tätigkeit an der LVR-Klinik Bonn und der Gezeiten-Haus Klinik in Wesseling. Sie war bereits seit Februar dieses Jahres im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung in der KJP Altenkirchen tätig und kennt die Einrichtung sowie das Team damit bereits gut.

„Diese Personalie ist ein wichtiges Signal der Verlässlichkeit für Familien im Landkreis“, erklärt Jan Hellinghausen, Fraktionsvorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. „Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv auf eine tragfähige Lösung für die Kinder- und Jugendpsychiatrie gedrungen. Jetzt kommt es darauf an, dass auch die noch offenen Fragen, insbesondere im Bereich der EDV, zügig geklärt werden.“