ALTENKIRCHEN – Der Vogel ist spät, aber er ist gefallen – Simon-Martin Hermes ist neue Schützenmajestät bei der Schützengesellschaft Altenkirchen

Das Königsschießen bei der Schützengesellschaft Altenkirchen hatte sich vom frühen Montagnachmittag bis in den frühen Abend hingezogen. Seitens des Vorstandes hatte man sich bereits Gedanken gemacht, bei Dämmerlicht Leuchtkörper aufzustellen. Um 18:30 Uhr war der Rest des Rumpfes zwar locker geschossen, drehte sich aber auf dem Bolzen. Hunderte von Schüssen waren bis dahin schon abgegeben worden. Die beiden Kontrahenten, Simon-Martin Hermes und Guido Franz kämpften nicht nur mit dem Vogel, langsam auch mit der eigenen Kondition. Einige Male war die Schießkommission zum Objekt gegangen, begutachteten die Lages des Rumpfes und teilten ihre Erkenntnis mit. Die beiden Schützen setzten zum Endspurt an und immer wieder wackelte das Holz, fiel aber nicht. Fast eine halbe Stunde später, genau 27 Minuten, um 18:57 Uhr brach bei Simo-Martin Hermes der 654te Schuss und Bruchteile von einer Sekunde später brach bei den verbliebenen Schützen und Gästen der Jubel aus. Das Holzstück hatte aufgegeben und sich zum Boden geworfen. Alles Jubelte und stürmte auf Simon-Martin ein, um ihm zu gratulieren. Guido Franz, jetzt schon zum Xten Mal als Königsanwärter angetreten, zeigte sich enttäuscht. Wieder war es nichts geworden. Dennoch gehörte er zu den Ersten die Simon-Martin gratulierten.

Wenig später nahm Schützenmeister Jörg Garharz, unterstützt vom scheidenden Königspaar, Julia I., König Dominik und Adjutant Michael Hain, die Entkrönung und Danksagung des alten Königspaares und die Krönung des neuen Schützenkönigs Simon-Martin Hermes und seiner Königin Anne Heinemann vor. Als Adjutant des Königs fungiert Jürgen Schulz mit seine Frau Anne. Julia I. Niederhausen ist zwar nicht mehr amtierende Schützenkönigin in Altenkirchen, sie ist aber noch bis zum Bezirksschützenball Bezirkskönigin 2025-26. Fotos: BK rewa + diwa