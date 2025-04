ALTENKIRCHEN – Ostereier- und Ehrenpreisschiessen der SG Altenkirchen

Der Osterhase kündigt sich an und somit auch das traditionelles Ostereier- & Ehrenpreisschießen am Ostersamstag im Schützenhaus Altenkirchen. Die SG Altenkirchen freut sich über jedes Mitglied, Freunde und Interessierte, allein oder in Begleitung, ob Groß, ob Klein! Wer den Osterhasen unterstützen möchte, kann seine Ostereier entweder mit dem Luftgewehr, Kleinkalibergewehr oder auch mit der Kleinkaliberpistole ergattern.

Parallel findet das traditionelle Ehrenpreisschießen für alle Vereinsmitglieder statt. Das beliebte Schießen um den Ehrenpreis, die Schützenschnur, lockt immer wieder zahlreiche und ehrgeizige Schützen auf den Schießstand. Geschossen wird mit dem Kleinkalibergewehr oder der Kleinkaliberpistole. Abzugeben sind drei Probe-, drei Wertungs- und drei Stechschüsse. Der Schütze oder die Schützin mit der höchsten Ringzahl, sowohl in der Wertung als auch im Stechen, gewinnt das spannende Ehrenpreisschießen.