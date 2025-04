ALTENKIRCHEN – Helga Rüttger gewinnt diesjähriges Sauschießen der Schützengesellschaft Altenkirchen mit überragenden 1er Teiler

Auch in diesem Jahr fand wieder das beliebte Sauschießen der Altenkirchener Schützengesellschaft statt. Seit dem 27. Dezember 2024 fanden knapp 130 Teilnehmer ihren Weg ins Schützenhaus, um mit dem Luftgewehr einen der begehrten Fleischpreise zu ergattern. Hier trafen nicht nur geübte Schützen und Mitglieder zusammen, sondern auch Neulinge, die sich das erste Mal überhaupt im Schießen ausprobierten. Das Schöne am Wettbewerb ist, dass durch das sogenannte Teilerschießen jeder eine Chance hat zu gewinnen, da am Ende das bekannte Quäntchen Glück mitentscheidet. Am 30. März wurde der letzte Schuss abgegeben und somit der letzte Schießtermin abgeschlossen.

Am Ende gelang es Helga Rüttger mit einem 1er Teiler sich bis zum Schluss gegen die Konkurrenz durchzusetzen und somit den Hauptpreis, einer ganzen Schinkenkeule vom Schwein, zu ergattern. Zur näheren Erklärung dieses besonderen Teilers: Die Abweichung eines Schusses vom absoluten Zentrum wird in Teilern angegeben. Ein 1er Teiler ist die nahezu bestmögliche Teilerwertung insgesamt, lediglich ein 0er Teiler ist die exakte Mitte der Schießscheibe. Ein 1er Teiler entspricht 1/100 mm vom Mittelpunkt der Scheibe.

Ihr folgte Stefan Hering mit einem 2er Teiler, der mit seinem Schuss ausgerechnet am letzten Schießtermin das Treppchen nochmal ordentlich aufmischte. Auf Platz drei folgt Jörn Buchen mit einem 3er Teiler. Enger konnte das Rennen um Platz 1 nicht verlaufen! Wenn man sich in diesem Jahr die ersten Plätze ansieht, ist es nahezu unglaublich, wie viele sehr gute Teiler vertreten sind. Die Teiler 1 – 13 sind alleine unter den ersten 10 Plätzen platziert. Großartig!

Unter allen Tagessiegern der insgesamt 30 Schießtermine wurden traditionell drei Glückliche vom amtierenden Schützenkönig Wilfried III Müller ausgelost. In diesem Jahr entschied das Los von Winfried III für Jonas Cramer, Maria Hilkhausen und Jörn Buchen, die jeweils eine Flasche Alte Marille von der Birkenhof Brennerei mit besonderem SG-Branding erhielten, sowie einen Krug der Altenkirchener Schützengesellschaft. Alle anderen Teilnehmer erhielten für ihre Schießergebnisse ebenfalls Preise – von Bratenstücken, Schnitzeln, bis Fleischwurst war für jeden etwas dabei – die wie auch die Hauptpreise von Metzgermeister Frank Thomas kamen.

Nachdem die Bläsergruppe des Hegerings Altenkirchen traditionell das Sauessen musikalisch eröffnete, wurde bei einem deftigen Buffet, das mit Fleisch von Frank Thomas und Beilagen vom Restaurant „Im Wiesental“ aufwartete, gemeinsam gegessen. Bei der freundlichen Bewirtung vom Wiesental-Team stießen die über 130 Gäste des Sauessens zusammen auf das erfolgreiche Sauschießen 2025 an und feierten bis in die späten Abendstunden hinein. Der Ehrgeiz des einen oder anderen (Hobby-)schützen ist bereits für das kommende Jahr geweckt. (ljo) Fotos: Louisa John