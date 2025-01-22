ALTENKIRCHEN – neues Kursangebot im Haus Felsenkeller – Konzentriert

Wie kann man bei 1.000 Projekten den Überblick behalten und produktiv arbeiten? Diese Frage beschäftigt viele in der sich schnell verändernden Arbeitswelt. Arbeitsverdichtung, Digitalisierung sind hier wichtige Schlagworte, aber auch im Privatleben geht es vielen Menschen so, dass eigentlich wichtige und geliebte Vorhaben straucheln oder nicht so voran gehen, wie man es sich wünscht.

Für alle, die dieses Gefühl kennen, ist eine Workshopreihe gedacht – für alle, die viele Fäden in der Hand halten (müssen). Besonders eingeladen sind Selbstständige, Projektmanager*innen und Kreative mit freier Arbeitsstruktur und alle, die in einem zunehmend komplexen Arbeitsumfeld die eigenen Projekte managen und Ergebnisse liefern müsst.

Hier erhaltet geht es ganz grundlegend um ein Verständnis der wesentlichen kognitiven Prozesse, die im Arbeitsalltag eine Rolle spielen (z.B. Autopilot, Fokus, Multi-Tasking). Was erleichtert die Funktionsweise und kommt „Bedürfnissen“ des Gehirns entgegen? Wie kann eine hirngerechte Organisation der eigenen Arbeit aussehen? Praktische Tools und Hacks, die Ihr sofort im Arbeitsalltag anwenden könnt, bringen direkt Nutzen und das Know-How, um langfristig weniger gestresst zu sein.

Grundlage der Workshopreihe bilden wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse aus der Neuropsychologie und Achtsamkeit (Mindfulness Based Stress Reduction). Die Termine widmen sich in Modulen jeweils anderen Schwerpunkten:

Modul 1: Aufmerksamkeit, Fokus und Stress

Modul 2: Selbstführung und konsequent an den eigenen Zielen arbeiten

Modul 3: Zusammenarbeit und Kommunikation

Die Teilnehmenden lernen, die eigene Arbeitsweise neu betrachten und organisieren, Umgang mit Stresssituationen, Fokussierung und entspannter zu arbeiten.

An drei Freitagen, vom 17.4. – 8.5.2026, jeweils 17:30 – 20 Uhr, kann man gegen die Gebühr von 100 € dabei sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.