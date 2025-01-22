ALPENROD – Zwei Bagger auf Baustelle übers Wochenende in Alpenrod aufgeschlossen und mit Farbe besprüht

Zwischen dem 27.03.2026 gegen 16 Uhr und dem 30.03.2026 gegen 08 Uhr kam es auf einer Baustelle nahe der Alpenroder Hütte in Alpenrod zu einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls und einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Hierbei wurden an zwei Bagger die Türen Mit einem Schlüssel aufgeschlossen und sowohl von außen als auch von innen mit Graffiti besprüht. Der entstandene Schaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden. Quelle: Polizei