ALTENKIRCHEN – Montag (15. Juni) – „Tag der Gebäudereinigung“ – 270 Reinigungskräfte im Kreis Altenkirchen – Für Anerkennung und gegen Altersarmut: Gebäudereiniger im Kreis Altenkirchen erwarten einen „Respekt- und Lohn-Schub“ – IG BAU: „Reinigungskraft müsste über 70 Jahre arbeiten, um auf Durchschnittsrente zu kommen“

Sie sorgen für saubere Büros, Schulen und Altenheime: Rund 270 Gebäudereiniger arbeiten im Landkreis Altenkirchen. „Doch bei ihnen ist längst nicht alles im Reinen: Oft fehlt es am Respekt für ihre Arbeit. Und immer hapert es am Geld: Wer schrubbt, saugt und den Müll der anderen wegräumt, hält zwar alles am Laufen, verdient aber meistens nur einen Niedriglohn. Spätestens mit der Rente droht dann Armut im Alter“, sagt Dirk Wiechert von der IG BAU Koblenz-Bad Kreuznach. Zum „Tag der Gebäudereinigung“ am kommenden Montag fordert die IG BAU deshalb einen „Respekt- und Lohn-Schub“ für die Arbeit im Reinigungsgewerbe. Es gehe um mehr Anerkennung und um ein gutes Auskommen – gegen Altersarmut, so Wiechert.

„Wer ein Leben lang dafür sorgt, dass die anderen ein ‚sauberes Leben‘ haben, der darf am Ende nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen sein“, so Wiechert. Eine Gebäudereinigerin mit Vollzeit-Job müsse beim heute in der Branche üblichen Lohn – rein rechnerisch – über 70 Jahre lang arbeiten, um auf die Höhe der Durchschnittsrente zu kommen, so der Vorsitzende der IG BAU Koblenz-Bad Kreuznach. „Reinigung und Rente – das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Armutszeugnis. Krasse Lohnunterschiede sind allerdings ein Risiko für den Zusammenhalt in der Gesellschaft – und Niedriglöhne damit sozialer Sprengstoff“, warnt Dirk Wiechert.

Er appelliert an die Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD aus dem Landkreis Altenkirchen und der Region, bei der anstehenden Rentenreform gegenzusteuern: „Wer ein Berufsleben lang Flure wischt, Fenster putzt und Toiletten sauber hält, hat es verdient, im Alter von der Rente in Würde leben zu können“, fordert der Vorsitzende der IG BAU Koblenz-Bad Kreuznach.

Außerdem müsse es bei der kommenden Tarifrunde für die Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk ein „kräftiges Lohn-Plus“ geben. „Darauf sollten sich die 15 Gebäudereinigungsunternehmen im Landkreis Altenkirchen schon einmal einstellen“, sagt Dirk Wiechert. Er beruft sich bei den Zahlen zu den Beschäftigten und den Betrieben in der Gebäudereinigung auf Angaben der Arbeitsagentur.