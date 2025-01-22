ALTENKIRCHEN – Meta Hüper & Band gastierten unter dem Titel „Meta Hüper – KNEF reloaded!“ – Eine Hommage zum 100. Geburtstag der Hildegard Knef im KulturSalon der Stadt Altenkirchen

Meta Hüper & Band widmen sich mit „KNEF-reloaded!“ in Altenkirchen im KulturSalon dem Leben und Wirken der Hildegard Knef. Dabei hat Meta ihre ganz persönliche Interpretation der Lieder über Berlin und das Leben geschaffen. Als Sängerin, Geigerin und Bandleader steht Meta Hüper seit Jahren mit Größen wie Till Brönner, Max Raabe und Salut Salon auf internationalen Bühnen.

Wenn Meta Hüper mit Frackhose, Hosenträgern und Hut die Bühne betritt ist es, als ob die Zeit um Jahre zurückgedreht wurde. Die Berliner Chansonnière ist ein musikalischer Tausendsassa. Meta Hüper überzeugte auf der Altenkirchener Bühne vor einem begeisterten Publikum durch ihren Gesang, durch den Einsatz von Geige, und Singender Säge. Ein wahrer Genuss für Augen und Ohren! Das unterstrich auch der anhaltende Beifall.

Zu den Klassikern gehörten „Für mich soll’s Rote Rosen regnen“ oder „In dieser Stadt“. Das Besondere am „Meta singt Knef“ Show-Abend war, dass Meta die Musik und Lieder der Knef bewusst in den Kontext der Gegenwart stellte und ihnen einen Hauch Berliner Luft von heute einflößte. Fotos: ariwa