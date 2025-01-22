ALTENKIRCHEN – Erzieherinnen – Kursvorschau der Kreisvolkshochschule Altenkirchen ab 24.09.2025

Aus dem Fortbildungsprogramm für Erzieherinnen

Bewegung und Spiel für die Kleinsten – Psychomotorik für Kinder von 1 bis 4 Jahren – Kooperation mit der Rheinischen Akademie, Bonn – Donnerstag, 25.09.2025, 09:00 bis 16:00 Uhr – 1 Termin – Stephanie Trommelen – 95,00 €

Kita-Verpflegung – Fisch – schmackhaft und kindgerecht – Dienstag, 30.09.2025, 17:00 bis 20:00 Uhr – 1 Termin – Carina Löhr – 10,00 €

Vom Problem zur Lösung – Mittwoch, 01.10.2025, 09:00 bis 16:00 Uhr – 1 Termin – Bettina Beyer – 85,00 €

Mit Kindern in den Wald – Natur entdecken im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. – Wie Du Kindern spielerisch Naturwissen vermittelst – Dienstag, 07.10.2025, 09:00 bis 16:00 Uhr – 1 Termin – outdoor

Natalia Schmidt – 95,00 €

Kita-Verpflegung – Nachhaltigkeit und Biolebensmittel – Dienstag, 07.10.2025, 17:00 bis 20:00 Uhr – 1 Termin – Carina Löhr – 10,00 €

Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) und seine Umsetzung in Kindertagesstätten – in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt Altenkirchen – Donnerstag, 09.10.2025, 09:00 bis 16:00 Uhr – 1 Termin – Melanie Sühnhold – 75,00 €

Anmeldungen für die KVHS wenn nicht anders angegeben unter: 02681/ 81-2213 oder kvhs@kreis-ak.de Hier können Sie auch gerne bei Fragen rund um das Thema Weiterbildung auf uns zukommen.