ALTENKIRCHEN – II. Offenes Freundschafts-Angeln des Angelsportverein Altenkirchen 1953 e.V. findet am Sonntag, 07. September 2025 statt

Das seit vielen Jahren bekannte und bis weit über die Kreisgrenze hinaus bekannte II. Offene Freundschafts-Angeln des Angelsportverein Altenkirchen 1953 e.V. findet am Sonntag, 07.September 2025 an der schönen Weiheranlage im Wiesental zu Altenkirchen statt. Startplatzauslosung erfolgt ab 6.00 Uhr, Angelbeginn 7.00 Uhr.

Angelsportfreund aus verschiedenen Bundesländern werden sich ein Stelldichein an der Altenkirchener Angelsportanlage im Wiesental geben! Ein recht guter Fischbesatz hat seine Heimat in der wunderschönen Weiheranlage im Wiesental gefunden, Spiegel und Schuppenkarpfen sowie Schleie, Forellen, Lachsforellen, Rotaugen, Rotfedern, Barsche, Hechte, Störe, Karauschen, Zandern und Aale sind dort heimisch geworden!

Teilnahmeberechtigt zum offenen Freundschafts-Angeln ist jeder der im Besitz eines gültigen Jugend- oder Jahresfischereischeines ist!

Die Startkartenausgabe erfolgt ab 6.00 Uhr an der Fischerhütte im Wiesental. Der I. Durchgang des Angelns beginnt um 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr, Pause von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr. Der II. Durchgang des Angelns beginnt von 10.00 Uhr bis Ende 12.00 Uhr. Ein Platzwechsel erfolgt nicht, das Anfüttern ist verboten, geangelt wird mit einer Handangeln! Ab 10.00 Uhr findet ein Frühschoppen für Jedermann an der Fischerhütte statt! Zur Stärkung von Leib und Seele werden den Anglern und Gästen kühle Getränke und Spezialitäten durch unsere Grillmeister angeboten!

Der Angelsportverein Altenkirchen wünscht allen Anglern und Gästen aus Nah und Fern einen erholsamen Aufenthalt in dem schönen Wiesental zu Altenkirchen! Anmeldungen für das II. Offene -Freundschaftsangeln am 07.September 2025 an den 1. Vorsitzenden Karlheinz Fels Mobil 0172-24 600 99 oder khfels@t-online.de.