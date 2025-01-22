ALTENKIRCHEN – Erneut gesellschaftliche Themen im Gespräch im Haus Felsenkeller – Intellektuelle Rechtsextremisten

„Das Gefahrenpotenzial der Neuen Rechten“ steht an diesem Abend zur Debatte. Traurig, aber wahr: der Rechtsextremismus fasst wieder Fuß – aber nicht nur bei Wahlen, nicht nur auf den Straßen, sondern auch zwischen den Buchdeckeln. Ob in Interviews, auf Buchmessen, durch Buchveröffentlichungen – die sogenannte „Neue Rechte“ machte in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen, indem sie systematisch versuchte demokratische Auffassungen und Grundprinzipien zu entkräften, um die ideologischen Voraussetzungen für einen politischen Wechsel herbeizuführen. Das ist auch im Westerwald zu beobachten.

Bei diesem Vortragsabend wird Armin Pfahl-Traughber seine Publikation „Intellektuelle Rechtsextremisten: Das Gefahrenpotenzial der Neuen Rechten“ (Bonn, 2022) vorstellen. Worum es darin geht, beschreibt am besten der Klappentext des Buches: „Der Begriff „Neue Rechte“ bezeichnet einen intellektuellen Rechtsextremismus. Seine Akteure verstehen sich als ideologische Weltbereiter eines gesellschaftlichen Rechtrucks, der autoritär-nationalistische Vorstellungen in reale Politik umsetzen will. Der Extremismus-Experte Armin Pfahl-Traughber zeigt, wie die Neue Rechte systematisch demokratische Auffassungen delegitimiert, um die geistigen Voraussetzungen für einen politischen Wechsel herbeizuführen. Er analysiert ihr Gefahrenpotenzial, geistige Vorbilder, ideologische Grundpositionen, einschlägige Publikationsorgane, Netzwerke und Strategien.“

Man darf sich also auf einen umfassenden und lehrreichen Vortrag zu einem vielleicht nicht ganz so schönen, aber dafür umso wichtigeren Thema, freuen. In Kooperation mit der Heinrich Böll Stiftung RLP ist es möglich, diese Veranstaltung am Dienstag, 9.9., von 19 bis 21 Uhr mit einem Kostenbeitrag von 5 € anzubieten. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.