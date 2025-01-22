ALTENKIRCHEN. Halim Hoti gründete in der Wilhelmstraße 55 die Firma Pizza-Taxi.

Von 1991 bis 1999 war Krieg im Kosovo. Zwei Jahre nach Kriegsanfang entschied sich Halim Hoti mit seiner Familie in den Westerwald auszuwandern und gründete in der Wilhelmstraße 55 die Firma Pizza-Taxi. Seine Gattin unterstützt ihn fleißig bei seiner Arbeit.

In den Medien wird der Krieg im Kosovo vom 28. Februar 1998 bis zum 10. Juni 1999 beschrieben, eine Lüge, denn die Auseinandersetzungen begannen bereits 1991, wie es die Bevölkerung auf der Straße weiß. Rund 15.000 Menschen mussten in diesem Krieg ihr Leben lassen. Slobodan Milošević zettelte den Krieg an. Kosovo-Albaner wurden systematisch aus dem öffentlichen Leben, wie Schulen und Verwaltungen ausgeschlossen. „Eine schlimme Zeit“, so ein Altenkirchener, der selbst viele Jahre in dieser Region gelebt hat und froh ist, im Westerwald eine neue Heimat gefunden zu haben.

Halim ist fleißig und freut sich jeden Tag auf seine Arbeit, die er mit Herzblut erledigt. Allerdings machen es ihm behördliche Auflagen und Abgaben schwer, so dass nur ein kleiner Lohn am Monatsende für ihn und seine Frau übrig bleibt. Sein Angebot reicht von Salaten über Nudelgerichte, überbackene Spezialitäten bis hin zu Pizzen, Rollos, Hähnchenbrust- und Fleischgerichte sowie Menüs vom Schwein. Das Nationalgetränk im Kosovo ist der Raki, ein hochprozentiger Obstbrand, der traditionell aus Trauben, Pflaumen, Quitten oder Walnüssen gebrannt wird.

Die Öffnungszeiten sind montags bis sonntags von 11 bis 14 Uhr sowie von 17:30 bis 22:30 Uhr. Ruhetag ist am Mittwoch. Halim Hotti ist seit 33 Jahren in der Kreisstadt und aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. (Werner Klak) Foto: Werner Klak