ALTENKIRCHEN. Altenkirchener Schützengesellschaft ist seit 1845 ein eingetragener Verein

Die Altenkirchener Schützengesellschaft ist seit 1845 ein eingetragener Verein und hat sein Zuhause in der Heimstraße zwei. Was macht diesen Verein so besonders? Die Organisation hat über 500 Mitglieder. In einer Kreisstadt mit 6.758 Einwohnern eine staatliche Zahl.

Was ist das Geheimnis des Schützenhauses? Es wurde 1924 erbaut, acht Jahre nach dem ersten Weltkrieg, in fleißiger Handarbeit mit viel Schweiß. Und was dann? Es kam der zweite Weltkrieg; die Katastrophe schlechthin. Menschen mussten flüchten. Das Schützenhaus war ein Auffanglager, speziell für Juden, die in Altenkirchen lebten. Ihre Synagoge in der Frankfurter Straße wurde in der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 niedergebrannt von Mitgliedern der NSDAP. Es gab keine direkten Todesopfer in dieser schrecklichen Nacht, aber die Kirche war kaputt.

Altenkirchen war schon immer ein Zufluchtsort für Hilfesuchende, so ein Bewohner, der seit 80 Jahren hier beheimatet ist. Warum das so ist? Altenkirchen hat 1314 die Stadtrechte bekommen und eine über 700-jährige Tradition. Die Menschen, die hier leben sind bodenständig und haben viel Erfahrung. Sie würden niemals Menschen etwas Schlechtes antun.

Als Altenkirchen 2014 die 700-Jahrfeier hatte, war eine Gruppe von 20 Schauspielern unterwegs, die von einer Theaterpädagogin geleitet wurde und 90 Minuten das nachspielte, was vor 700 Jahren möglicherweise passiert war. Die Schauspieler traten am Bismarckturm sowie auf dem Marktplatz vor dem Gewandhaus auf. Die Zuschauer waren begeistert.

Altenkirchen ist keine Stadt mit Charme, wie vielleicht Hachenburg, wie ein weiterer Beobachter bemerkt. Aber hier wird rund um die Uhr gewerkelt, sei es die Herstellung von Papier in Almersbach, einer selbstständigen Gemeinde oder die Arbeit in der Tankstelle ARAL, die 24 Stunden geöffnet hat. (Werner Klak) Fotos: Werner Klak