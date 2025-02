ALTENKIRCHEN – Drei Verbandsgemeinden profitieren von einer gemeinsamen Zentralen Vergabestelle

Die Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Hamm (Sieg) und Wissen haben sich zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Zentrale Vergabestelle zu gründen. Ziel dieses interkommunalen Kooperationsprojekts ist die rechtskonforme, effiziente und wirtschaftliche Abwicklung von Vergabeverfahren unter Berücksichtigung der stetig wachsenden rechtlichen Anforderungen.

Am 11. Februar 2025 unterzeichneten die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Fred Jüngerich (Altenkirchen-Flammersfeld), Berno Neuhoff (Wissen) und Dietmar Henrich (Hamm/Sieg) im Altenkirchener Rathaus feierlich die Zweckvereinbarung über die „Interkommunale Zusammenarbeit der Zentralen Vergabestelle“, die auf einer Zweckvereinbarung gemäß dem Landesgesetz über kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dezember 1982 basiert. Bereits im Herbst 2024 haben die Verbandsgemeinderäte einstimmige Beschlüsse für die Einrichtung einer gemeinsamen Vergabestelle gefasst.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld verfügt bereits seit 2019 über eine Zentrale Vergabestelle. Die Verbandsgemeinden Hamm (Sieg) und Wissen bearbeiten die anfallenden Vergabeverfahren bislang in den für die jeweilige Beschaffung zuständigen Fachbereichen oder über externe Dienstleister.

Da es für kleinere und mittlere Verwaltungen aufgrund gestiegener rechtlicher Anforderungen sowie des Erfordernisses einer rechtssicheren Vergabepraxis zum Erhalt von Fördermitteln für die Umsetzung von Maßnahmen personell herausfordernd ist, spezialisierte Organisationseinheiten für das Schwierige Gebiet des Vergaberechtes vorzuhalten, erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nun in Kooperation. So können Fachkompetenzen gebündelt und eine effizientere und rechtssichere Abwicklung der Vergabeverfahren gewährleistet werden. Gleichzeitig profitieren auch potenzielle Bieter sowie die lokale und überregionale Wirtschaft durch die Vereinheitlichung von Vergabeplattformen, Vergabeunterlagen und Ansprechpartnern. Durch eine klare Trennung zwischen den beschaffenden Fachbereichen und der ausschreibenden sowie zuschlagsentscheidenden Stelle erfolgt zudem eine Stärkung der Korruptionsprävention.

Die Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Hamm (Sieg) und Wissen arbeiten bereits seit Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen erfolgreich zusammen – unter anderem gemeinsam mit weiteren Verbandsgemeinden des Landkreises im Bereich des Zweckverbands Wasserversorgung Kreis Altenkirchen, in der Kommunalen Klärschlammverwertung Region Altenkirchen GmbH oder auch in der jüngst gegründeten Westerwald/Sieg-Energie GmbH & Co. KG. Die Bürgermeister betonen, dass eine solche Kooperation auf gegenseitigem Vertrauen basiert und die gemeinsame Vergabestelle einen weiteren Meilenstein für eine nachhaltige interkommunale Zusammenarbeit darstellt. „Mit der Gründung der gemeinsamen Vergabestelle setzen die Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Hamm (Sieg) und Wissen ein Zeichen für eine bürgernahe, effiziente und rechtssichere Verwaltung“, so Bürgermeister Fred Jüngerich.

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt das interkommunale Kooperationsprojekt mit 210.000 Euro. Der Förderbescheid wurde bereits im Dezember 2024 an die Büroleiter der drei Verbandsgemeinden sowie die Mitarbeiter der Vergabestelle übergeben.

Die gemeinsame Zentrale Vergabestelle wird ab dem 1. April 2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld eingerichtet und zunächst mit vier Vollzeitstellen besetzt. Die Fachgebietsleitung übernimmt Isabell Schneider, die diese auch schon bei der Zentralen Vergabestelle in Altenkirchen-Flammersfeld innehatte. Zur Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses wird die Zentrale Vergabestelle in Zukunft auch ein fester Bestandteil des Ausbildungsplanes der drei Verwaltungen.

Die Zusammenarbeit ist zunächst für fünf Jahre vorgesehen. Sämtliche Vergabeverfahren ab einem Auftragswert von 10.000 Euro netto werden künftig durch die gemeinsame Zentrale Vergabestelle abgewickelt. Fotos: VG AKFL

Foto: „Feierliche Unterzeichnung der Zweckvereinbarung: Die Bürgermeister Dietmar Henrich (Hamm), Fred Jüngerich (Altenkirchen-Flammersfeld) und Berno Neuhoff (Wissen) besiegeln die interkommunale Zusammenarbeit der Zentralen Vergabestelle.“

Foto: Die Büroleiter Klaus Becher (Wissen), Sonja Hackbeil (Altenkirchen-Flammersfeld) und Ingo Schöler (Hamm), die Bürgermeister Dietmar Henrich, Fred Jüngerich und Berno Neuhoff sowie das Team der Zentralen Vergabestelle Isabell Schneider, Hannah Schuhen und Sandra Birnbach.