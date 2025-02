ALTENKIRCHEN – 25 Jahre Agrarhandel Kaspers

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Agrarhandel Kaspers überreichte Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin der Landkreise Altenkirchen und Neuwied, eine Urkunde an das Unternehmen. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich Agrarhandel Kaspers seit seiner Gründung vor 25 Jahren entwickelt hat und heute ein bedeutender Partner für die Landwirte und die Region ist“, sagt Kristina Kutting bei ihrem Besuch.

Das Unternehmen wurde 2000 von Christoph Kaspers gegründet, zunächst als Nebenerwerb in einer Garage und einem Schuppen. Der Gründer erkannte schnell eine Marktlücke für Tierbedarf und Futtermittel in der Region, was zu einer schnellen Erweiterung des Sortiments führte. Neben Futtermitteln kamen auch Düngemittel und Elektrozaunprodukte hinzu. Trotz der Herausforderungen eines zunehmend schwierigen Marktes zeigt sich das Unternehmen optimistisch: „Wir hoffen, auch in Zukunft durch unser Fachwissen und unsere Erfahrung in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich zu bleiben“, erklärt Geschäftsführer Christoph Kaspers.