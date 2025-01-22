AACH – 13-Jährige aus Aach wird vermisst

Die 13-jährige Noelle-Julie K. wird seit Dienstag, 3. März 2026, aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Aach vermisst. Gegen 13:30 Uhr hat sie die Einrichtung verlassen und kehrte bislang nicht zurück. Möglicherweise könnte sie sich im Raum Zweibrücken aufhalten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Jugendliche selbst bestimmt unterwegs ist. Noelle-Julie K. wirkt ihrem Alter entsprechend. Sie ist schlank, hat schwarze Haare und trägt wahrscheinlich eine schwarze Hose und Jacke sowie ein blaues Oberteil. Ein Foto findet sich auf der Fahndungs-Seite: https://s.rlp.de/ZyUhjw1. Wer hat die Jugendliche gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157-0 entgegen. Quelle Polizei