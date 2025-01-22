ZERF – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 268 bei Zerf

Freitagmorgen, gegen 6:55 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 268 bei Zerf in Höhe der Ortseinfahrt Oberzerf. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kollidierte ein 49-jähriger Autofahrer, der auf die B 268 auffuhr, mit einem auf der Bundestraße fahrenden Leichtkraftrad. Der 18-jährige Fahrer des Leichtkraftrades wurde schwer verletzt. Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Die B 268 ist für die Dauer der Maßnahmen gesperrt. Quelle Polizei