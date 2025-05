ZEISKAM – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 54-Jährigen aus Zeiskam

Seit Montag, 19. Mai 2025 gegen 21:45 Uhr, wird ein in Zeiskam (Landkreis Germersheim) wohnender 54-jähriger Mann vermisst. Er verließ am Montag sein gewohntes Umfeld und seitdem ist der Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung des 54-Jährigen: Ca. 1,70m groß, normale Statur, kurzes schwarz-graues Haar, Dreitagebart. Er ist vermutlich mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Weitere Angaben zur Bekleidung können nicht gemacht werden. Weitere Informationen, wie ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/5EC1Bgl. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie umgehend über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei