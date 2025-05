WÜSCHEID – Musik, Geselligkeit und jede Menge Spaß – Erfolgreiches Dorffest-Wochenende in Wüscheid

Das diesjährige Festwochenende des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid vom 2. bis 4. Mai war ein voller Erfolg: An drei Tagen wurde im Wüscheider Neubaugebiet bei einem vielfältigen Musikprogramm gefeiert und auf das Dorfleben angestoßen. Den Auftakt bildete eine Rockparty mit den „Lumberjacks“ und der Newcomer-Rockband „Qu!nt Felicity“. Weiter ging es am Samstag mit einem Dorfabend. „Da hat der Wiedklang für einen stimmungsvollen Abend in gemütlicher Atmosphäre gesorgt und aufgrund des Wetters ein exklusives Akustik-Set ohne Strom gespielt“, blickt Pierre Fischer als 1. Vorsitzender des Dorfvereins zurück. Das Highlight bildete in diesem Jahr aber das „Fest der Blasmusik“: Vier Musikvereine („Wiedklang“ Waldbreitbach, Musikverein „Harmonie“ Kurtscheid, „Rahmser Böhmische“, „Dorfverblecher“ aus Reifert) traten nacheinander auf, um dann in einem gemeinsamen Zusammenspiel das Dorffest 2025 zu beschließen. Mehr als 300 Gäste ließen sich dieses Spektakel nicht entgehen.

„Wir konnten auch in diesem Jahr mit einem Programm überzeugen, das bei freiem Eintritt für jede Generation etwas bereit hielt“, schaut Fischer auf das erfolgreiche Wochenende. „Doch erst durch die großartige Hilfe unserer Mitglieder, befreundeter Vereine und unserer heimischen Dienstleister, Gastronomen und Firmen konnten wir das Fest stemmen“, bedankt sich Manuel Hardt als 2. Vorsitzender bei dem ungebrochenen Engagement. So war es auch in diesem Jahr wieder möglich, eine Tombola mit attraktiven Preisen auf die Beine zu stellen. „Die Hälfte der Einnahmen aus dem Losverkauf spenden wir wieder an die Vor-Tour der Hoffnung“, berichtet Hardt. „Uns ist es wichtig, auch an die Menschen zu denken, die ein schweres Schicksal haben und nicht mit uns ausgelassen feiern können“, so Fischer. Weitere Informationen zum Dorfverein Glockscheid-Wüscheid gibt es auf dem Instagram-Account und im WhatsApp-Kanal des Vereins.