WÜSCHEID – Dorfverein Glockscheid-Wüscheid bedankt sich – Mitglieder, Helfer und Unterstützer zum Grillen eingeladen

„Ohne unsere Vereinsmitglieder, Helfer und Unterstützer hätten wir in diesem Jahr nicht ein erfolgreiches Dorffest in Wüscheid auf die Beine stellen und zusätzlich noch die SWR3-Party in Waldbreitbach wuppen können – für euren Einsatz danken wir euch recht herzlich“, so hat sich der 1. Vorsitzende des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid e.V., Pierre Fischer, im Rahmen des „Helfergrillens“ in Wüscheid bei allen bedankt. „Ohne ehrenamtliches Engagement sähe das Dorfleben ganz anders aus“, pflichtete ihm auch Manuel Hardt als 2. Vorsitzender bei.

Das gesellige Beisammensein in gemütlicher Atmosphäre lud dazu ein, das Dorffest und die Rock-Party noch einmal Revue passieren zu lassen und sich über kommende regionale Veranstaltungen auszutauschen. Die Planungen für das Dorffest vom 1. bis 3. Mai 2026 in Glockscheid haben bereits begonnen. Doch bevor es in die konkreten Planungen geht, lädt der Verein im Herbst alle Mitglieder zu einem gemeinsamen Ausflug ein. Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Dorfvereins gibt es auf dem Instagram-Account und im WhatsApp-Kanal des Vereins.