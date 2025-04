WÜSCHEID – Das Dorffest wird rockig – Am 2. Mai steht in Wüscheid im Zeichen von Metallica, Gun’s’Roses und Kings of Leon

Ganz im Zeichen der Musikrichtung „Rock“ steht der erste Tag des diesjährigen Dorffests am Freitag, 2. Mai „Im Alten Garten“ (Neubaugebiet) in Wüscheid. Ab 18 Uhr startet der Abend mit der Newcomer-Rockband „Qu!nt Felicity“, die Klassiker und auch neue gitarrenlastige Musik spielen werden. Im Anschluss heizen die „Lumberjacks“ den Besucherinnen und Besuchern ein. Die „Holzfäller“ sind spezialisiert auf „erdigen Coverrock vom Feinsten“, sagen die fünf Männer selbst über sich. „Sie bewegen sich zwischen Metal, Hard-, Pop-Rock, heißt konkret, dass sich unsere Gäste über bekannte Titel von Metallica, Guns’n’Roses oder auch Volbeat freuen können“, erklärt Manuel Hardt. Der 2. Vorsitzende des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid ist selbst bekennender Fan der harten Klänge, besucht gerne das wohl bekannteste Festival der Welt „Wacken“ und kann sich daher ein Urteil über die Band und die Songauswahl erlauben.

Doch auch am Samstag, 3. und auch am Sonntag, 4. Mai lohnt sich der Besuch des Dorffests. „Wir haben uns auch für dieses Jahr ein vielfältiges Programm überlegt, wo jede Generation auf ihre Kosten kommt“, betont der 1. Vorsitzende Pierre Fischer. An jedem Tag gibt es Live-Musik bei freiem Eintritt. Ebenfalls gibt es in diesem Jahr wieder eine Verlosung zu Gunsten der Vor-Tour der Hoffnung gehen. Als Hauptpreis lockt eine Ballonfahrt, die durch den Touristikverband Wiedtal zur Verfügung gestellt wird. „Die Preise werden dankenswerterweise von regionalen Gastronomen, Gewerbetreibenden und Dienstleistern zur Verfügung gestellt“, freut sich das Orga-Team über den Rückhalt in der Ortsgemeinde und darüber hinaus.