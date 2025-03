WÜSCHEID – Außergewöhnliches Fest der Blasmusik – Dorffest in Wüscheid bietet am 4. Mai Premiere für Region

Zum Dorffest vom 2. bis 4. Mai in Wüscheid hat sich der Vorstand des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid etwas ganz Besonderes ausgedacht. Alle Liebhaber der klassischen, aber auch modernen Blasmusik kommen am Sonntag, 4. Mai im Alten Garten (Neubaugebiet) auf ihre Kosten: Beim „Fest der Blasmusik“ treten ab 11 Uhr vier Musikvereine nacheinander auf, um dann in einem gemeinsamen Zusammenspiel das Dorffest 2025 zu beschließen. „Wir bieten unseren Gästen mehr als vier Stunden feinste Blasmusik und dass bei freiem Eintritt“, betont 1. Vorsitzender Pierre Fischer. Auftreten werden der „Wiedklang“ Waldbreitbach, der Musikverein „Harmonie“ aus Kurtscheid, die „Rahmser Böhmische“ und die „Dorfverblecher“ aus Reifert.

Wie an allen Tagen ist der Eintritt frei und es gibt auch zum Abschluss des Dorffestes neben kalten Getränken auch leckeres Essen vom Grill und für die kleinen Gäste eine Hüpfburg. Als besonderes kulinarisches Highlight gibt es am Samstag und Sonntag wieder das beliebte Wildschwein im Brötchen und am Sonntag Kaffee und Kuchen.

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Verlosung zu Gunsten der Vor-Tour der Hoffnung gehen. „Die Preise werden dankenswerterweise von regionalen Gastronomen und Gewerbetreibenden zur Verfügung gestellt“, freut sich das Orga-Team über den Rückhalt in der Ortsgemeinde und darüber hinaus. „Wir bedanken uns auch schon jetzt bei unseren Mitgliedern für die Unterstützung und auch bei unseren befreundeten Vereinen für ihre Hilfsangebote“, so Fischer.

Weitere Informationen gibt es auch auf dem Instagram-Account des Vereins und beim 1. Vorsitzenden Pierre Fischer (0174-9568252) und beim 2. Vorsitzenden Manuel Hardt (0160-8033894)