WORMS – Schwere Kollision auf der L 523 – Vier Personen in medizinischer Behandlung – Vollsperrung

Mittwochmorgen, gegen 07:06 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße L 523 zwischen der Karl-Marx-Siedlung und der Anschlussstelle zur Bundesstraße B 9, eine schwere Kollision, an der zwei Personenkraftwagen beteiligt waren. In den Fahrzeugen befanden sich insgesamt vier Personen. Alle vier befinden sich in medizinischer Behandlung. Die Kollisionsstelle war aufgrund der laufenden Einsatzmaßnahmen und der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die Sperrung Betraf die L 523 in beide Fahrtrichtungen im genannten Bereich. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Ursache der Kollision aufgenommen. Quelle Polizei