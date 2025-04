WÖLMERSEN – IVA NOVA – Packende Frauenpower – slawische Seele trifft auf futuristischen Avantgarde-Punk in Wölmersen

Am Sonntag, 11. Mai trifft mit der Frauenband IVA NOVA aus Sankt Petersburg in der klangSCHMIEDE in Wölmersen slawische Seele auf futuristischen Avantgarde-Punk. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr.

Die vier experimentierfreudigen Damen von Iva Nova holen sich ihre Inspiration in der slawischen Folklore, die extravagante Musik der Band hat aber auch einen absolut eigenen wie auch wilden Touch.

Ihr musikalischer Ausdruck ist mächtig energiegeladen und temperamentvoll, bis hin zu verspielt und humorvoll, weiblich und stolz. Wenn die Akkordeonspielerin ihr Instrument anstimmt, träumen wir sofort in endlose Weiten. Aber wenn nach acht Takten dazu der Synthie anhebt, fühlen wir uns augenblicklich in das subversive Lebensgefühl der Großstadt versetzt. Die Band Iva Nova wurde 2002 in Sankt Petersburg gegründet, brachte 2004 ihr erstes Album heraus und startete damit sofort eine beispielhafte Livekarriere im In- und Ausland. Seit dem touren die vier sympathischen Musikerinnen jedes Jahr durch etliche Clubs und Festivals in der ganzen Welt mit ihrer unverwechselbaren und packenden Manier. Sie bedienen sich bei den musikalischen Traditionen ihrer Heimat, aber bewegen sich zugleich kreativ in alle erdenklichen Stilrichtungen, sodass auf ihren Liveshows zwischen gefühlvollen Songs und kraftvollem Punkrock alles möglich ist – das ist pure musikalische Anarchie!

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen, Tel.: 02681 7118, sowie bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto: Andrey-Kezzyn