WÖLMERSEN – Illegale Müllablagerung in der Gemarkung Wölmersen

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde über eine Ablagerung von Kabelisolierungen und Sperrmüll informiert. Die Fundstelle liegt an der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Wölmersen, an einem Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung Weyerbusch gelegen. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so bitten wir um Kontaktaufnahme unter 02681-850. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde-