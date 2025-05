WÖLMERSEN – GURU GURU – Die Pioniere der deutschen Rockmusik in Wölmersen

Guru Guru die Pioniere der deutschen Rockmusik sind am Donnerstag, 22. Mai zu Gast in der Klangschmiede in Wölmersen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr. Diese Band bringt´s! Ein weiter Weg liegt hinter ihr: aus den tiefsten Tiefen des UNDERGROUND tauchten sie in die Gefilde moderner Klänge und vielfältigster Spielweisen – Geschult im Jazz, Pioniere der deutschen Rockmusik, gestählt in den Unbillen des hiesigen Schaugeschäfts – verbinden sie nun Können, Ideenfeuerwerk, Energie, Spielwitz und –freude mit einer begeisternden und Aufsehen erregenden Show.

Die Trommel-Legende MANI NEUMEIER am Schlagzeug ist die Konstante über all die Jahre – und die Namen seiner MitstreiterInnen lesen sich wie das Lexikon der deutschen Rockmusik – mehr als dreißig Plattenproduktionen, unzählige Nebenprojekte und Mitwirkungen, ungefähr 3400 Konzerte, Mitwirkungen in mehreren Filmen, Auftritte in Funk und Fernsehen (u.a. als erste deutsche Band im WDR-Rockpalast 1976, eine Neuauflage erfolgte 2005) und eine Verewigung im Wachsfigurenmuseum Tokio sprechen für sich.

GURU-GURU heute bedeutet: ein abgefahrener Mix aus Rock, Funk, Jazz, Weltmusik, Elektronik und und und – name it – You`d get ist! Dazu die Show des amtlich-wahnsinnigen Schlagzeugers Mani Neumeier – dem Schlagzeuger aus dem Odenwald! Es handelt sich bei diesem Konzert um den Nachholtermin, des ausgefallenen Termins im September 2024 in Altenkirchen.

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , Tel.: 02681 7118 im Kulturbüro in der Marktstraße Altenkirchen, sowie bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto: photo-schindelbeck