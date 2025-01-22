WÖLMERSEN. Flurreinigung in Wölmersen

Bei strahlendem Sonnenschein rief die Kirche im Westerwald (Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wölmersen) am Samstag zur Flurreinigung auf. Altes Laub der zahlreichen anliegenden Bäume, Gestrüpp und Unkraut wurden entfernt. Anschließend erstrahlte das Gelände in neuem Glanz. Diese Aktion fällt jährlich im Frühjahr sowie im Herbst an. „Wir kommen gerne hierin“, so eines der Mitglieder der Gemeinde, denen über 200 Personen angehören. Jeden Sonntag ab 10 Uhr wird hier Gottesdienst mit Livemusik gefeiert. Die Gemeinde sei lebendig, so ein weiteres Mitglied, die aus einem größeren Umkreis anreisen, um in Wölmersen Gemeinschaft zu feiern. Im Anschluss an die Gottesdienste gibt es ein gemütliches Beisammensein mit christlichem Austausch. (Werner Klak) Foto: Werner Klak