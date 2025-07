WITTGERT – Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad auf der L 306 in der Gemarkung Wittgert

Am 01. Juli 2025 gegen 07:40 Uhr ereignete sich ein Motorradunfall auf der der L 306 in der Gemarkung Wittgert in Höhe des Forsthauses Rembser Hof. Nach dem ersten Kenntnisstand der Polizei fuhr der 59-jährige Kradfahrer von Wittgert kommend in Richtung Alsbach, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Baustellenfahrzeug. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die L 306 gesperrt werden. Quelle Polizei