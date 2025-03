WISSEN – Zukunft unserer Kindertagesstätten – CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder zu Gast in Wissen

Die Altenkirchener CDU mit ihrem Kreisvorsitzenden Matthias Reuber lädt für Mittwoch, den 19. März, 18.00 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in das Wissener Kulturwerk ein. Thema der Veranstaltung ist die aktuelle Situation in den heimischen und rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten: „Das im Jahre 2021 von der Landesregierung beschlossene Kita-Gesetz geht nicht auf die wirklichen Probleme des Alltags in unsren Kindertagesstätten ein. Statt einer Verbesserung der Situation für Erzieherinnen und Erzieher und vor allem die Kinder ist in weiten Bereichen das Gegenteil eingetreten“, sagt Reuber, der für die Veranstaltung den CDU-Fraktions- und Landesvorsitzenden Gordon Schnieder gewinnen konnte. Dieser wird mit einem Impulsvortrag in die Materie einführen und die von der CDU-Landtagsfraktion im vergangenen Jahr in den Landtag eingebrachten Änderungen des Kita-Gesetzes vorstellen.

Die weiteren Teilnehmer am Podium werden Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff, die Bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Jenny Groß, Tanja Weger (stellvertretende Leiterin Kita Lummerland, Wissen) und Marina Schramm (Leitung Kita St. Katharina Wissen-Schönstein) sein. „Es ist für uns immens wichtig, aus erster Hand zu erfahren, wie sich die derzeitige Arbeit in den Kitas darstellt und wo dringender Handlungsbedarf geboten ist. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir für das Podium Erzieherinnen gewinnen konnten, die uns von den täglichen Herausforderungen berichten werden. Auch sind wir froh, dass Bürgermeister Berno Neuhoff aus Sicht der Verwaltung die derzeitige Situation beleuchten und Jenny Groß die Zukunftsaufgaben in den Fokus stellen wird “, so Matthias Reuber, der die Diskussion leiten wird.

„Egal ob Eltern, Erzieherinnen und Erzieher oder interessierte Bürgerinnen und Bürger – es sind alle herzlich eingeladen. Die Verbesserung der Situation in unseren Kitas ist nicht nur eine Sache für die direkt Betroffenen, sondern auch im Hinblick auf die Vorbereitung für die schulische Laufbahn der Kinder, das Überwinden von Sprachbarrieren und andere strukturelle Herausforderungen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, so Reuber abschließend.