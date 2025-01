WISSEN – Zehn gute Gründe für mehr Bewegung – Gymnastik für „Jedermann“.

Gymnastik wirkt wie ein kleiner Jungbrunnen. Mehr Bewegung macht das Leben einfach schöner! Aktivität im täglichen Leben und regelmäßige Bewegung helfen, Wohlbefinden und Gesundheit zu stärken. Bewegung leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt ihrer Selbständigkeit und zur Steigerung der Lebensqualität. Das Geheimnis der zehn guten Gründe erfährt man beim DRK in den Gymnastikgruppen. In Wissen immer dienstags von 15:30 bis 16:30 Uhr im DRK-Heim findet eine solche statt. Gerne sind Gleichgesinnte willkommen. Nähere Informationen bei Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.