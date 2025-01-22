WISSEN – Yoga vertreibt die Steifheit aus den Gelenken – Nur noch wenige Plätze frei!

Das Rote Kreuz Kreisverband Altenkirchen startet ab Dienstag, den 19. August 2025 wieder Yoga Kursen. In dem Kurs von 19.45 bis 20.45 Uhr in Wissen, Auf der Rahm 21 (DRK-Heim) sind nur noch wenige Plätze frei. Ziel der Kurse ist, die Beweglichkeit zu verbessern, die Muskulatur zu stärken und die Haltung zu schulen, Schwachstellen zu stabilisieren. Zusätzlich erlernen die Kursteilnehmer mehr Gelassenheit und innere Ruhe gegenüber Stresssituationen. Die Yoga-Kurse richten sich an alle Menschen, die etwas Gutes für sich tun möchten. Die Übungen sind zudem so aufgebaut, dass auch bewegungseingeschränkte und untrainierte Menschen nicht überfordert sind. Mitzubringen wären eine Yoga- oder Gymnastikmatte und bequeme Kleidung.

Nähere Informationen zum Kurs und Anmeldungen nimmt der DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner, Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvalternkirchen.drk.de entgegen.