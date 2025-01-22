WISSEN – Wissener Schützenfest – Das ist der Hofstaat 2026

Mit einem ansehnlichen Hofstaat aus 9 Paaren feiert das Wissener Königspaar Danny und Nicole Balogh am nächsten Wochenende das Schützenfest in der Siegstadt. Der Schützenverein hat zwischenzeitlich die Namen der Hofpaare bekannt gegeben. Den Hofstaat bilden Franz und Annette Kaiser, Astrid Groth und Jochen Hardt, Andrea und Frank Brenner, Victoria Balogh und Nico Eisenhuth, Jonas Vogel und Juley Rickert, Sophie Wickler und Dominik Balogh, Jasmin Welisch und Dennis Grah, Angelika und Dietmar Becker sowie Susanne Collard und Heiko Wirths.

Rabatte zur Festplatzeröffnung

Die Eröffnung des Festplatzes zum Wissener Schützenfest erfolgt am Freitag, 10. Juli, ab 19 Uhr, mit dem Fassbieranstich. Die Schausteller des diesjährigen Schützenfestes haben zahlreiche Vergünstigungen und Specials ausgelobt, die den Freitagabend zu einem richtigen Spartag machen lassen. Die Vergünstigungen werden unter Vorlage eines Rabatt-Coupons gewährt. Die Couponbögen können am Veranstaltungstag am Kassenhaus auf dem Schützenplatz abgeholt werden. Der getränkepreis liegt den ganzen Freitagabend bei 1,70 €. Happy Hour am Samstag. Neben dieser Rabattaktion zur Festplatzeröffnung findet am Schützenfestsamstag (11. Juli) im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr die gewohnte Happy Hour unter dem Motto „1 x bezahlen, 2 x fahren“ statt.