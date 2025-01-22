WISSEN – Wissener Gymnasiasten bewährten sich ehrenamtlich.

Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Jahrgangsstufe des Kopernikus-Gymnasiums Wissen legten sich im Rahmen des alljährlichen Tags der Gemeinnützigkeit mächtig ins Zeug. In Kooperation mit der Ehrenamtsbörse der Verbandsgemeinde verpasste man unter anderem dem Gelände entlang der Hachenburgerstraße unweit des ehemaligen Westerwaldhauses im Stadtteil Köttingerhöhe einen neuen Anstrich. Andere Projekte drehten sich um Altenheimbesuche, Schulgelände verschönern oder Forstarbeiten im Stadtwald Köttingsbach. Im Einsatz waren rund 100 Schüler, wofür sich Bürgermeister Berno Neuhoff ausdrücklich bedankte: „Gute Arbeit!“ Ein Lob ging auch an die betreuenden Lehrkräfte um Carsten Harmel und Jochen Stentenbach seitens der Ehrenamtsbörse. (bt) Foto: Bernhard Theis