WISSEN – Wissener E-Jugend gewinnt knapp gegen den Tabellenführer (Endstand 26:25)

Am Samstag ging es zum zweiten Mal in diesem Jahr gegen den Tabellenführer aus Bendorf. Eltern und Zuschauer sahen ein sehr torreiches und spannendes Spiel mit enthusiastisch und konzentriert spielenden jungen Handballer. Das Zusammenspiel wird immer besser, sodass sich immer mehr neue Namen auf der Torschützenliste finden. Einen Sahnetag erwischte unsere Nummer 14 (Name von der Redaktion aus Angst vor Autogrammjäger gestrichen), der viele tolle Anspiele machte und vor allem den besten Spieler auf Seiten von Bendorf in Schach hielt. Leider musste unser jüngerer Keeper das komplette Spiel das Tor hüten und auch recht häufig hinter sich greifen. Jedoch den alles entscheidenden freien Wurf des Gegners in der letzten Minute konnte er parieren und sicherte Wissen den etwas glücklichen Sieg! Was braucht man mehr? Auch Lust auf Handball? Training für die E-Jugend (7-11J.) ist mittwochs von 17.00 Uhr – 18.30 Uhr in der Sporthalle der Realschule plus in Wissen.