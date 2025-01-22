WISSEN – Weibliche SSV C-Jugend gewinnt gegen die Mädels des TV Engers II – Einsatz und Kampfgeist der Mädels der weiblichen C-Jugend des SSV95 Wissen bescherte einen Sieg gegen Engers.

Während man in den beiden vorangegangen Spielen nur jeweils maximal eine Halbzeit auf Augenhöhe mithalten konnte, standen die Vorzeichen diesmal anders. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen und spannend und nach einem Rückstand von 3 Toren ging man nach 25 Minuten mit einem Vorsprung von nur einem Tor in die Halbzeit.

Die Ansprache in der Kabine und die taktische Veränderung der Aufstellung zeigte nach dem Anpfiff eine weitere Leistungssteigerung. Die Abwehr stand weiterhin stabil und durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, bei der die Torausbeute von Lilly Reifenrath mit 10 Treffern besonders herausstach, konnte die Mannschaft ab der 30. Minute zur Freude des Trainerteams, den Vorsprung aus der ersten Halbzeit auf 21 Treffer ausbauen, während die Abwehr nur noch wenige Treffer zuließ.

Wichtig ist, dass alle Spielerinnen des SSV zum Einsatz kamen, denn durch die Teilnahme des vom SSV95 Wissen zuvor ausgerichteten dreitägigen Handball-Camps wurden einigen Teilnehmerinnen manches abverlangt. Das Spiel endete verdient mit 21:16 und ist wichtig für die Motivation des Kaders. Schon nächste Woche geht es sowohl für die weibliche B‑Jugend und die C‑Jugend weiter. Austragungsort ab 14.30 Uhr ist allerdings die Halle der BBS in der Dörnerstraße und nicht die Halle der RS plus auf dem Altbel.

Für den SSV95 Wissen spielten: Emma Hughes (Tor), Pauline Gajewski, Finja Groß, Holly Hausmann (2),Paula Häbel, Talia Saado, Enie Papenfuß (1), Medina Mujezinovic (4), Ida Brenner, Anna Mosbach (4), Emma Orthen und Lilly Reifenrath (10).