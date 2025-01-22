WISSEN – Wandertag des VdK Ortsverbandes Wissen (Sieg) am 26. September 2025 in Mittelhof.

Einladung zum diesjährigen Wandernachmittag in Mittelhof am 26.Septeber 2025. Anmeldung endet am 20. September 2025. Der VdK- Ortsverband Wissen, lädt seine Mitglieder am Samstag, den 26. September zu einer kleinen Wanderung in der Gemeinde Mittelhof ein. Gewandert wird ab 15:00 Uhr vom Parkplatz Gaststätte Cordes zum Steckensteiner Kopf (Rundweg). Ziel der Wanderung ist das Gasthaus Cordes in Steckenstein. Man freut sich wieder auf die leckeren großen Schnitzel. Eine Anmeldung ist bis 20. September 2025 erforderlich. Anmeldungen nehmen entgegen. Thomas Schilling, Telefon 02742 – 71343, E-Mail: thomas.w.schilling@gmail.com, Albert Rödder, Telefon 02742-5837, E-Mail: albert.roedder@gmx.de. Michael Kostka, Telefon 02742 – 71469, E-Mail: m.kostka.vdk@web.de.