WISSEN – Wagenbau für den Karneval in Wissen

Seit einiger Zeit kommen die karnevalistischen Wagenbauer auf Touren. So auch in einer der ehemaligen Hallen des Dalex-Werks an der Nister. Dort wirkt die Gruppe W.K.F., was für „Wissener Karnevalsfreunde“ steht. Ihren Ursprung hat die muntere Truppe auf Hofgut Holschbach auf dem Alserberg, von wo aus schon vor sage und schreibe 50 Jahren der erste Motivwagen am Veilchendienstag auf die Piste ging. Seither gehört man zu den ständigen Teilnehmern am großen Umzug durch die Siegmetropole. 2024 glänzten die Holschbacher mit ihrem „Anführer“ Stefan Becher beispielsweise mit dem „Ersten einheimischen E-Auto“. Dazu gab es wie immer eigene Orden und allerlei Geschenke für die Kinder. Der derzeit jüngste Wagenbauer ist übrigens sechs Jahre alt. Dass die am Dienstag zu verteilenden Süßigkeiten aus eigener Tasche finanziert werden, ist eine pure Selbstverständlichkeit. Hoffentlich können die Karnevalsfreunde ihr Werk von zahlreichen Schaulustigen bewundern lassen. Im Moment führt man die letzten Arbeiten durch. Ein neuer Anstrich macht den Wagen komplett. Worum es sich genau handelt, möchten die Akteure nicht verraten. Das zeigt sich erst beim großen Umzug. Nur so viel: Das alles beherrschende Thema Politik spielt auch hier eine wichtige Rolle. (bt) Fotos: Bernhard Theis