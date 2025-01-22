WISSEN. Vor gut einhundert Jahren verschickten die Mitarbeiter des Wissener Katasteramts einen netten Gruß zum Neuen Jahr.

Es stimmt wirklich: Dieses Amt es hier schon einmal gegeben. Das Gebäude stand an der Ecke Kaiserallee (heute Rathausstraße) /Auf der Rahm. Bezogen worden ist es im August 1907. Die Dienststelle war zuständig für die Bürgermeistereien Friesenhagen, Hamm und Wissen sowie die Gemeinden Gebhardshain, Fensdorf, Hommelsberg, Rosenheim, Nauroth und Steinebach. Doch schon in den 1930-er Jahren zog das Amt mit seinen acht Beschäftigten nach Betzdorf um. Das Gebäude selbst wurde beim großen Luftangriff am 11. März 1945 zerstört. Im Rahmen einer Verwaltungsreform des Landes Rheinland-Pfalz wurden die 42 Katasterämter auf vierzehn zusammengeschmolzen. Die bisherigen Standorte Betzdorf und Altenkirchen galten aufgrund ihrer „Randlage im Landkreis Altenkirchen" als ungeeignet. Man beschloss die Zusammenlegung beider Katasteramtsbezirke zu einem Gesamtbezirk mit Sitz in Wissen. An der Schlossstraße entstand ein repräsentativer Neubau. Der Umzug von insgesamt 60 Beschäftigten in den Mittelpunkt des Kreises ging trotz des enormen Aufwands, schließlich mussten viele Tausend Karten transportiert werden, problemlos über die Bühne. Die offizielle Einweihung des neues Dienstgebäudes fand im September 1999 statt. Doch damit ist die Geschichte des heimischen Katasterwesens noch nicht zu Ende. 2014 hat auch das Haus an der Wissener Schlossstraße ausgedient. Nach neueren Plänen sollte das Gebäude zu einer Wohnanlage umgebaut werden. Ob man es vor 100 Jahren für möglich gehalten hat, dass die Katasterbehörde ihren Standort so oft wechseln wird, wir dürfen es bezweifeln. Und ob dem Bürger damit gedient ist, bleibt ebenfalls eine offene Frage. (bt) Foto: Archiv Bernhard Theis