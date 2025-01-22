WISSEN – VdK OV Wissen Vorschau für das Jahr 2026

Die Termine für 2026: Mitgliederversammlung am 07. März, Tagesausflug im Juni, Grillnachmittag im August, Wandertag im September. Das „highlight“ im September. VdK Gruppenreise nach Wildschönau vom 13. bis 17. September 2026. 4 Sterne Hotel Schneeberger in Wildschönau-Niederau. DZ mit 4 Übernachtungen und 4 X Halbpension, pro Person 585,00 €, EZ-Zuschlag 100,00 €. Kleines Frühstück bei der Hinfahrt (2 belegte Brötchen und ein Getränk), 4 x Übernachtungen mit Frühstücksbuffet, 4 x Halbpension im Hotel, Begrüßungsdrink, 1 x Kaffee und Kuchen am Nachmittag, Nutzung des Wellnessbereiches mit Sauna und Solarium. Ganztagsreiseleitung für eine Tages-Rundfahrt mit Besuch Augustinermuseum in Rattenberg, 1x Ganztagesreiseleitung mit einem Gästeführer für eine Rundfahrt in die Region „, „Wildschönau“, Bergbahnfahrten in der Wildschönau, Niederau und/oder Aufach, 1 x Musikabend, bei der Rückfahrt Tischreservierung im Jägerhof Weibersbrunn (Verzehr selbst zahlen). 2 x Anschreiben an Teilnehmer (1 x Reisebestätigung, Sicherungsschein und Zahlungen, 1 x Abfahrts-Termine, Programm, reservierte Sitzplatz im Bus)

Reiseschutz-Versicherung ohne Selbstbehalt. (Rücktritts Vers. und Abbruch-Vers.) Sicherungsschein (Kundengeldabsicherung). Informationen nur bei: Bernhard Herzog Telef. 02742 71866 / E-Mail: herzog-mittelhof@t-online.de. Der Vorstand bedankt sich für das Vertrauen in den VdK und wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest voller Geborgenheit und Wärme sowie ein gutes und erfolgreiches Jahr 2026