WISSEN – VdK- Mitgliederversammlung in Wissen

Über 50 Mitglieder des VdK- Ortsverbandes Wissen, nahmen an der diesjährigen VdK- Veranstaltung im Schützenhaus zu Schönstein teil. Alle Teilnehmer wurden durch den 1. Vorsitzenden des VdK- Ortsverbandes, Thomas Schilling, sowie durch den Stadt- und Verbandsgemeinde- Bürgermeister Berno Neuhoff herzlich begrüßt. Die Mitglieder erhielten einen Überblick über die Leistungen und den personellen Stand des VdK Kreisverbandes Altenkirchen von Herrn Schilling, welcher das Amt des 1 Kreisverbandsvorsitzenden nach dem Ausscheiden von Herrn Lichtenthäler übernahm. Er teilte mit, dass zur Zeit 5.334 offene Fälle in Bearbeitung sind. Er wies darauf hin, dass rund 3 Millionen € Vergütungen durch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle an Hand von Einsprüchen und Gerichtsverfahren im letzten Jahr erzielt werden konnten.

Schilling würdigte die Arbeit des VdK, sowie der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Betreuung der mehr als 1.260 Mitglieder allein im Ortsverband Wissen und betonte

wie wichtig der VdK für jeden sein kann und hoffte, dass auch in Zukunft viele Mitglied im VdK werden. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder, erfolgten die Grußworte von Ortsverbandsvorsitzenden Thomas Schilling und dem Stadt- und Verbandsbürgermeister Berno Neuhoff.

Nach den Berichten des Schriftführers und des Kassenwartes konnte durch den Kassenprüfer die Entlastung des Vorstandes erfolgen. Im Anschluss wurden die Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft vorgenommen: für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Kevin Bauschert aus Schönstein, für 30Jahre, Albin Hassinger und Bernd Herzog geehrt. Für 61 Mitglieder welche 10 Jahre, sowie die 22 Mitglieder mit 20 Jahren und die nicht anwesenden 4 mit 30jähriger Mitgliedschaft erhalten ihre Urkunden auf dem postalischen Weg, bzw. durch die jeweiligen Vertrauenspersonen.

Michael Kostka aus Mittelhof, welcher aus persönlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, erhielt die Urkunde und die „Landes Verdienst Nadel in Gold“ für besondere Leistungen für die Mitglieder und den sozialen Bereich. Nach gemeinsamen Essen endete die Veranstaltung gegen 17:00 Uhr.