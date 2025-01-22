WISSEN – Trunkenheit im Verkehr in Wissen

In der Nacht von Freitag, 10.04., auf Samstag, 11.04.2026, kontrollierte eine Streife der Polizei Betzdorf gegen Mitternacht in der Rathausstraße einen Audi. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 58-jährigen Fahrzeugführer aus dem Rhein-Sieg-Kreis Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei