WISSEN – Tourist-Information Wisserland: ab Mai wieder E-Bike-Vermietung

Die Wisserland-Touristik e. V. vermietet in der Tourist-Information im RegioBahnhof Wissen bis einschl. September wieder 2 Trekking-Elektrofahrräder (E-Bikes). Die Miete beträgt kostengünstige 25 € pro Rad/Tag (Sonderpreis bei längerer Anmietung). Gäste und Einheimische nutzen das Angebot gerne – gerade Kurzurlauber brauchen somit keine eigenen E-Bikes mitzubringen. Schöne Radrouten wie der Nister-Radweg, die Rheinland-Pfalz-Radroute/Westerwald-Schleife, der Ruhr-Sieg-Radweg oder der Radweg Sieg warten darauf, mit dem E-Bike erkundet zu werden. Die Tourist-Information hält weitere Rundtouren-Vorschläge bereit. Die Vermietung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Firma Tretmühle (Wissen). Eine Reservierung wird empfohlen, oft sind die beiden E-Bikes auch spontan zu mieten. Bei der Abholung ist ein Ausweis-Dokument vorzulegen. Auch zwei Fahrradhelme werden vorgehalten. Infos und Reservierungen in der Tourist-Information Wisserland im RegioBahnhof Wissen, Tel. 02742 2686, Mail: info@wisserlandtouristik.de.