WISSEN – Stricken, häkeln, nähen – Handarbeitsgruppe im Bürgertreff Wissen

Die ersten Sitzkissen für den Bürgertreff sind in Arbeit: bunt und auf individuelle Art. Eine Handarbeitsgruppe häkelt und strickt jeden Dienstag von 14.30 bis 16.30 Uhr im Bürgertreff Wissen, Marktstr. 8

Alle, die Lust haben, unter Anleitung von Ulrike Behle gemütlich während des Offenen Treffs mit den Nadeln zu klappern, sind herzlich willkommen. Bitte Nadeln und Wollreste mitbringen. Die Teilnahme ist kostenfrei (Spenden willkommen). Kontakt: Ulrike Behle, Behle60@web.de oder buergertreff.wissen@gmail.com. Foto: privat Erika Uber