WISSEN – Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen lädt zum Großen Frühjahrskonzert

Am Palmsonntag, den 13. April 2025, lädt die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen zu ihrem Großen Frühjahrskonzert im Kulturwerk in Wissen ein. Unter dem Motto „So klingt Tradition. So klingt Verein. So klingt Wissen“ präsentiert die Kapelle ein abwechslungsreiches Programm, das Jung und Alt begeistern wird.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr und wird vom Kids- und Jugendorchester des Vereins eröffnet. Die talentierten jungen Musikerinnen und Musiker haben in den letzten Wochen intensiv geprobt und freuen sich darauf, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Im Anschluss an den Auftritt des Kids- und Jugendorchesters übernimmt das große Orchester unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Becker die Bühne. Das Orchester verspricht mit einem sorgfältig ausgewählten Programm ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse. Von klassischen Werken bis hin zu modernen Arrangements – die Bandbreite der Darbietungen wird sicherlich jeden Musikliebhaber in den Bann ziehen.

Die Musikerinnen und Musiker haben sich an einem intensiven Probenwochenende auf das Konzert vorbereitet und freuen sich darauf, ihr Können einem breiten Publikum zu präsentieren.

Eintrittskarten ab 11 Euro können unter www.reservix.de sowie bei „der buchladen“ in Wissen erworben werden.