WISSEN – SSV 95 Wissen lässt Punkte in der Schlussphase liegen – SSV 95 Wissen – Rhein-Nette II 26:30 (13:13)

Bitterer Abend für den SSV 95 Wissen: Gegen die Gäste vom Rhein musste sich der SSV nach hartem Kampf geschlagen geben, obwohl die Wissener bis in die Schlussphase hinein in Führung lagen.

Bis zur 50. Minute führte der SSV mit 23:22 und hatte die Partie über weite Strecken im Griff. Mehrfach bot sich die Gelegenheit, den Vorsprung auf zwei oder drei Tore auszubauen und damit für eine Vorentscheidung zu sorgen. Doch genau diese Phase nutzten die Hausherren nicht konsequent genug.

In den letzten zehn Minuten schwanden zunehmend die Kräfte und die Konzentration. Während dem SSV in dieser entscheidenden Phase lediglich drei eigene Treffer gelangen, erzielten die Gäste vom HSV Rhein-Nette II – die aus Andernach angereist waren – acht Tore und drehten damit die Begegnung.

Dabei verdient der Gegner großen Respekt. Mit nur neun Spielern angereist, agierte die Mannschaft vom Rhein äußerst abgezockt, spielte ihre Angriffe geduldig aus und teilte sich die Kräfte clever ein. Gerade in der Crunchtime zeigte sich diese Erfahrung als entscheidender Vorteil.

Trotz der Niederlage stimmten beim SSV Einsatz und Einstellung. Die Mannschaft investierte viel, kämpfte um jeden Ball und zeigte über lange Zeit eine gute Leistung. Umso tiefer saß nach dem Abpfiff der Stachel, weil die Punkte greifbar nah waren.

Nun gilt es, die Enttäuschung schnell abzuschütteln und aus der Schlussphase die richtigen Lehren zu ziehen – denn über 50 Minuten bewies der SSV, dass man auch in der Lage ist, den ein oder anderen Ausfall zu kompensieren und weiterhin konkurrenzfähig zu sein.

Es spielten: Kilian, Reifenrath – Becher, Diederich (6/3), Brenner, Walterschen M. (8), Schultheis, Tomm (4), Kill, Leidig (6/1), Walterschen T., Perez-Leal (2), Rödder