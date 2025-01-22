WISSEN – SSV 95 Wissen – HC Koblenz 21-23 (10:10) – Bezirksoberliga weibl. B: SSV 95 Wissen verlangt Tabellenzweitem alles ab – 21:23 gegen Koblenz

Trotz der 21:23-Niederlage gegen den Tabellenzweiten HC Koblenz III zeigte der SSV 95 Wissen eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung. Die Wissener boten über weite Strecken eine Leistung auf Augenhöhe und hielten die Partie bis in die Schlussphase offen.

Von Beginn an trat der SSV konzentriert und mutig auf. In der Abwehr agierten die Gastgeber kompakt und aggressiv, im Angriff wurden die Chancen geduldig herausgespielt. Bis zur 40. Minute lag Wissen in Führung und brachte den Tabellenzweiten damit zunehmend unter Druck. Auch in der Folge blieb die Begegnung ausgeglichen – bis zur 45. Minute stand es 20:20.

In der Schlussphase setzte der SSV alles auf eine Karte. Um noch einmal die Möglichkeit auf den aus Sicht des Spielverlaufs verdienten Ausgleich zu erhalten, stellten die Wissener auf eine offensive Abwehrformation um. Dadurch ergaben sich jedoch Räume, die Koblenz konsequent nutzte, um sich entscheidend abzusetzen und den 21:23-Endstand herzustellen.

Auch wenn am Ende keine Punkte zu verbuchen waren, überwog die positive Erkenntnis: Der SSV präsentierte sich kämpferisch, spielerisch verbessert und als echte Einheit. Die Weiterentwicklung der Mannschaft ist deutlich erkennbar. Gelingt es, diese Intensität und Geschlossenheit beizubehalten, werden sich die Wissener in den kommenden Spielen dafür belohnen.

Es spielten: Hughes, Zeycan – Mujezinovic (2), Kölschbach (1), Groß (6/1), Seibert (9/3), Kisil M. (1), Brenner (1), Petzold, Kisil N., Kirsch, Orthen, Hausmann