WISSEN – Spendenübergabe an den Jahrmarkt Wissen e.V. – Schüler des Kopernikus-Gymnasiums Wissen sammeln Spenden für Schulkantine in Kolumbien

Im Dezember 2025 fand am Kopernikus-Gymnasium Wissen ein Verkauf statt, dessen Erlös nun an das Projekt des 56. Jahrmarkt gespendet werden konnte. Der Jahrmarkt fördert die Renovierung der Schulkantine der Don Bosco Schule in Barranquilla in Kolumbien.

Nachdem das Spendenziel festgelegt worden war, organisierten Schüler der Schülervertretung (SV) mit Hilfe der SV-Lehrer den dreiwöchigen Pausenverkauf. Insgesamt haben 13 Klassen teilgenommen und durch den Verkauf von Hot Dogs, süßem sowie herzhaftem Gebäck, Kakao oder auch Glückslosen einen Erlös von 700 € eingenommen.

Im Februar 2026 wurde dieser Spendenbetrag von den Schülersprechern an den Vorstandsvorsitzenden vom Jahrmarkt Wissen e.V., überreicht.